Oasis vai voltar? Irmãos Gallagher fazem publicações enigmáticas

O Oasis vai voltar? Os rumores sobre um possível retorno da banda ganharam força neste domingo, 25, após publicações enigmáticas de Noel Gallagher e Liam Gallagher, os irmãos Gallagher. As postagens vieram após os jornais britânicosafirmarem que o grupo, que se dissolveu em 2009 em meio a uma série de desentendimentos entre os artistas, deve se reunir no próximo ano.

O The Sun afirmou ter ouvido uma fonte do mercado musical que confirmou o retorno. Já o The Mirror noticiou que a banda deve realizar uma apresentação no Festival de Glastonbury, um dos maiores festivais do mundo, além de shows em Manchester e Londres. Até o momento, não houve confirmação oficial dos membros da banda.

Noel e Liam, porém, suscitaram a curiosidade dos fãs ao publicarem um vídeo misterioso no X, antigo Twitter, depois do burburinho. A postagem mostrava a data da próxima terça, 27, e o horário das 8h da manhã.

Liam foi além e interagiu com fãs que comentaram sobre o assunto na rede social. Ele ainda fez uma publicação em que afirmava: "Eu nunca gostei dessa palavra 'ex'".

Liam já havia motivado boatos sobre uma possível reconciliação com o irmão e o consequente retorno do Oasis em junho, quando deixou um espaço reservado um assento para o artista na turnê de 30 anos do Definitely Maybe, álbum de estreia do grupo.

Relembre os desentendimentos dos irmãos Gallagher

A rivalidade entre Liam e Noel é quase tão lendária quanto a própria música do Oasis. Desde os primórdios da banda, os irmãos protagonizaram diversas brigas que acabaram se tornando parte da história do rock britânico. Em 1994, durante uma turnê nos Estados Unidos, uma briga em um hotel resultou na saída temporária de Noel da banda. Anos depois, em 2000, outra briga, agora em Barcelona, levou à suspensão da turnê europeia.

Em 2009, uma discussão nos bastidores do Rock en Seine, em Paris, Noel não subiu no palco, e, dias depois, oficializou sua saída da banda por um comunicado à imprensa.

"É com alguma tristeza e um grande alívio que venho comunicar a vocês minha saída do Oasis nesta noite. As pessoas podem escrever e dizer o que quiserem, mas eu simplesmente não posso mais continuar trabalhando com Liam nem mais um dia. Desculpe todas as pessoas que compraram ingressos para os shows em Paris, Konstanz e Milão", declarou na oportunidade o guitarrista.

Desde então, os dois seguiram caminhos separados, com Noel formando a banda Noel Gallagher's High Flying Birds e Liam lançando uma carreira solo.

O fim conturbado deixou uma marca na história da banda e nas redes sociais e entrevistas dos Gallaghers, que constantemente se provocavam através das plataformas e publicações.

Anos depois, Noel Gallagher revelou, em uma entrevista com o Daily Star, que se arrepende de não ter feito o último show do Oasis e que os ânimos poderiam ter resultado em um grande último show.

*Com colaboração de Beatriz Nogueira