A influenciadora Thayse Teixeira, ex-Fazenda, é internada na reta final da gravidez

Thayse Teixeira deu entrada no Hospital e Maternidade Santa Maria, no sábado, 24, após fortes dores de cabeça, dores nos olhos e febre alta. A influenciadora está na reta final da gravidez do terceiro filho com o empresário Leonardo Meireles. "Ela ainda está em observação", explicou o marido de Thayse nas redes sociais da ex-participante de A Fazenda.

Nos stories do Instagram, ele detalhou o estado de saúde da mulher: "Desde sexta-feira, a Thayse vem sentindo fortes dores de cabeça, dor nos olhos, uma dor incessante. Teve até um pouco de febre. Em decorrência disso, a gente veio para o hospital na madrugada do último sábado".

O casal teria saído de casa às três da manhã. Ela foi encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido ao estágio da gravidez de Thayse. "Desde então, (ela) está sendo observada aqui pelos médicos, está sendo medicada, mas as dores dela não passam", disse o empresário. Thayse fez testes de dengue, covid e influenza, segundo o comunicado da assessoria, mas eles deram negativo.

Entre as medicações utilizadas, Leonardo citou que Thayse está sob efeito de Tramal (cloridrato de tramadol), analgésico utilizado para o alívio de dores moderadas a graves, de tarja preta. "Tomou até Rivotril (clonazepam), mas não conseguiu tirar uma noite de sono completa. Ela acorda a todo momento e as dores vão e voltam", completou.

Por fim, ele comentou que os médicos cogitaram a realização de uma tomografia, já que a causa das dores não havia sido descoberta. Entretanto, Leonardo disse que os médicos optaram por não fazer, "levando em consideração o risco que isso poderia trazer para o Leozinho".

Thayse, que está na 38ª semana de gravidez, tem o parto do terceiro filho, que terá o nome de Leonardo, previsto para o segundo final de semana de setembro. Ela também mãe de Bernardo e de Maria Tereza, e participou da 11ª edição do programa A Fazenda, pela Record.