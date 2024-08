Após volta do câncer, Ivete Sangalo visita a cantora Preta Gil no hospital

Preta Gil vem recebendo o carinho dos amigos desde quando anunciou a retomado do tratamento contra o câncer no intestino, no domingo, 25. No hospital, a cantora e empresária publica as visitas e presentes que vêm recebendo. A mais recente delas foi a de Ivete Sangalo.

Na manhã desta segunda, Preta Gil divulgou uma foto no stories do Instagram com a amiga de longa data que foi visitá-la no domingo. "Terminei o dia com ela, minha irmã veio me encher de amor. Ivete, te amo", escreveu na legenda. Ivete já havia prestado uma homenagem à amiga quando Preta anunciou que voltaria a fazer o tratamento. Nas redes sociais, escreveu: "Estou ao seu lado junto com milhares que te amam demais".

A cantora Preta Gil, de 50 anos, comunicou, neste domingo, 25, ter recebido um novo diagnóstico durante a retomada de seu tratamento oncológico. Em um vídeo publicado no Instagram, Preta informou que "o câncer voltou em quatro lugares diferentes". Segundo a artista, o câncer foi detectado em dois linfonodos, no peritônio - com uma metástase - e no ureter - com um nódulo.

"Eu estou uma outra Preta em 2024. Cheia de vontade de viver, com muita energia, com muito amor. (...) Eu estou realmente melhor para enfrentar esses tumores dessa vez", disse. A artista afirmou que pretende não parar de trabalhar durante essa nova etapa do tratamento. Preta publicou registros da quimioterapia após comunicar a retomada do tratamento contra o câncer na última quinta, 22.