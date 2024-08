Governo federal foi acionado e apoiou combate a incêndios em SP, diz Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que o governo federal foi acionado e ofereceu suporte imediato para o combate aos incêndios ocorridos no Estado de São Paulo. "Quero ressaltar o apoio que o Governo Federal nos deu, desde o primeiro momento. A partir do acionamento, nós tivemos uma pronta resposta, toda solidariedade também, o envio de equipamentos, sobretudo das Forças Armadas, que foram muito importantes no combate aos incêndios", afirmou, em entrevista à

Ele ainda destacou a diversidade dos recursos enviados, incluindo "seis helicópteros do Exército e da Marinha, o avião KC da Força Aérea, equipamentos de engenharia do Exército para fazer os lanceiros e um reforço de pessoal para combater o fogo de forma mais eficaz".

Segundo Tarcísio, as Forças Armadas continuam mobilizadas com o Corpo de Bombeiros para realizar trabalhos preventivos nas áreas mais afetadas. Ele atribui o alastramento dos incêndios a três fatores principais: estiagem severa, altas temperaturas e ventos fortes. "Primeiro, de fato, é estiagem severa que se alastrou por muito tempo. A gente já tinha vários municípios em situação de emergência", disse.

No domingo (25), a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou que os incêndios no interior de São Paulo são atípicos e precisam ser investigados. Ela informou que a Polícia Federal abriu dois inquéritos para apurar as causas das queimadas.

Em meio à estiagem e calor extremo, o Estado registrou entre quinta-feira (22) e sexta-feira (23) 2.316 focos de fogo, número quase sete vezes maior do que o registrado em todo o mês de agosto do ano passado, que contou com 352 incidentes, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).