Patrícia Abravanel pede forças para o SBT no 1º programa exibido após a morte de Silvio Santos

No primeiro Programa Silvio Santos exibido após a morte do comunicador, Patrícia Abravanel pediu que ela e as irmãs tivessem força na nova fase da emissora. O programa, um especial de 43 anos do SBT, foi gravado antes da morte de Silvio Santos e teve a exibição adiada com a morte do dono da emissora, no sábado, 17.

No programa, a apresentadora disse: "Peço a Deus que nos capacite, a mim e minhas irmãs, a fazer com que esse SBT cresça ainda mais de forma robusta, forte, poderosa, e conquiste mais e mais o coração dos brasileiros", desejou.

Ela também direcionou a mensagem aos colegas de trabalho: "Que essas pessoas vistam a camisa, assim como vocês vestiram, e conquistem junto com a gente", disse.

O SBT completou 43 anos na última segunda-feira, 19, exatos dois dias após a morte de seu fundador, no sábado, 17, em decorrência da H1N1.