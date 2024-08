Globo cancelou especial Marília Mendonça após brigas nos bastidores? Entenda

Após rumores de que a Globo teria cancelado a produção de uma edição do Som Brasil em homenagem à cantora Marília Mendonça (1995-2021), prevista para novembro, a emissora respondeu ao, nesta segunda-feira, 26, que: "Marília Mendonça seria um nome em potencial. Contudo, neste momento, este especial não está previsto para produção ou exibição", e anunciou o especial Djavan, para novembro.

De acordo com informações não oficiais, a suposta não continuidade se deu porque os produtores enfrentaram dificuldades nas negociações para o elenco de convidados e depoimentos. Um dos pontos de impasse seria a participação da dupla Maiara e Maraisa, grandes amigas de Marília, porque enquanto a emissora considerava a presença das cantoras essencial para o especial, a família da artista teria se oposto à ideia.

Esses rumores surgem também porque a dupla recusou participar do show This is Marília Mendonça, organizado pelo Spotify em homenagem à cantora, que acontecerá em outubro no Allianz Parque, em São Paulo. Após esse anúncio, Ruth Dias e João Gustavo, mãe e irmão de Marília, deixaram de seguir a dupla nas redes sociais, alimentando ainda mais as especulações sobre desentendimentos.

As cantoras justificaram a decisão por meio de um comunicado, feito no final do mês de julho: "Para quem não sabe, foi no Allianz que lançamos a tour 'Festa das Patroas'. Somos fortes e conseguimos suportar muitas dores, mas esta ainda não nos sentimos capazes. Perdão, ainda temos uma ferida aberta e estar neste palco, olhar para o lado e não ver a Marília é algo acima do suportável para nós, como seres humanos. Não temos dúvida que será um evento lindo e terá todo nosso apoio".

Nota oficial da Globo na integra:

"O 'Som Brasil' está sempre em busca de edições que retratem os mais icônicos artistas brasileiros, e, desta forma, Marília Mendonça seria um nome em potencial. Contudo, neste momento, este especial não está previsto para produção ou exibição. O próximo 'Som Brasil' será com Djavan, foi gravado em junho e será exibido em novembro. Há ainda outros dois previstos para este ano."