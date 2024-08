Incêndios em SP: depósito de carros apreendidos pela polícia é destruído

A Polícia Civil investiga se foi criminoso um incêndio que destruiu dezenas de veículos em um depósito em Dumont, cidade a cerca de 20 quilômetros de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, no último sábado, 24. Segundo a polícia, os veículos eram particulares e haviam sido recolhidos em função de irregularidades. A reportagem não conseguiu contato com empresa que administra o local.

O espaço recebe veículos apreendidos em Ribeirão Preto e outras 14 cidades da região. O número exato de automóveis não foi divulgado, assim como o prejuízo estimado com o incêndio.

O depósito é administrado pela empresa MTY Locação de Máquinas e Veículos Leves e Pesados Ltda. e fica próximo de uma área rural com plantação de cana-de-açúcar. Segundo as informações preliminares, o fogo começou nessa área e se alastrou, atingindo os carros e até uma pequena igreja situada na vizinhança.

A reportagem tentou contato com a empresa MTY para saber quantos veículos estavam no depósito e qual foi o prejuízo estimado, mas até a publicação desta reportagem não houve retorno.

São Paulo registrou 1,8 mil pontos de incêndio só na sexta-feira, 23, número recorde desde o início da medição oficial em 1998. Até o momento, as queimadas deixaram dois mortos.

A Secretaria de Segurança Pública informou, por meio de nota, que "o caso é investigado por inquérito policial instaurado pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) - Deinter 3". No domingo, 25, foi realizada perícia no local, e as diligências prosseguem.