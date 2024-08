Policiais são atacados por bando de criminosos durante patrulha na Pavuna

Rio - Três criminosos com fuzis, granada e pistola atacaram policiais militares que faziam patrulhamento na Avenida Professor Bernardino Rocha, na Pavuna, Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira (27).



Durante a ação, os suspeitos ficaram feridos. Após a troca de tiros, os três foram presos em flagrante e socorridos por policiais do 41º BPM (Irajá) ao hospital da região. Não há informações sobre o estado de saúde.



Com eles, foram apreendidos dois fuzis, uma granada e uma pistola.