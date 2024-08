Rita Cadillac fala pela 1ª vez sobre briga com Gretchen: 'Acha que eu peguei o Chrystian'

Em entrevista ao podcast Papo Descontraído, Rita Cadillac afirmou que ela e a cantora Gretchen não são e nem nunca foram amigas. As duas, muito populares nos anos 1970 e 1980, eram figuras constantes nos programas de televisão, mas isso não foi o suficiente para aproximá-las.

"Amigas não somos. Amigo é aquele que me liga, que pergunta como eu estou, que me dá um bom dia, um boa noite, que convive com você. Isso é ser amigo, mesmo quando não está perto. Essa relação nós não temos. Somos colegas de profissão, respeito e sempre torci muito por ela. Mas tivemos, sim, uma questão, algo que contaram para ela e não era verdade", explicou Cadillac.

Ela continuou e disse que a rixa ficou ainda pior quando surgiu um rumor que Rita estaria tendo um caso com o cantor sertanejo Chrystian, que era casado com a mãe do Thammy Miranda.

"Na época ela estava casada com o Chrystian e uma chacrete saiu com ele, mas não fui eu. Chegaram a dizer para a Gretchen que havia sido comigo. Eu não minto, mas ela acha que eu peguei o ex dela. Eu só fui ficar com ele, ter um namoro com ele, quando os dois estavam separados judicialmente, tempos depois. A gente tinha o mesmo empresário", finalizou.