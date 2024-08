Brasileiro Feminino: Corinthians derrota Bragantino e chega à semi

Deu Corinthians! O Timão é a primeira equipe classificada para as semifinais do #BrasileirãoFemininoNeoenergia! pic.twitter.com/miUhUnzwFp — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) August 28, 2024

O Corinthians se tornou a primeira equipe a se classificar para as semifinais da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino após derrotar o Bragantino por 1 a 0, nesta terça-feira (27), no estádio do Canindé.

Agora, na próxima etapa da competição, as Brabas do Timão medirão forças com quem vencer o confronto entre Palmeiras e Cruzeiro. No jogo de ida das quartas o Alviverde triunfou por 2 a 1. O confronto de volta será disputado a partir das 15h30 (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (28) no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí.

O único gol da partida disputada nesta terça foi marcado pela atacante Vic Albuquerque aos 32 minutos do primeiro tempo. Milene chutou de fora da área, a goleira Thayla deu rebote e a camisa 17 aproveitou a sobra para empurrar para o fundo das redes.