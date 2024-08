Baleado, assaltante se passa por vítima para tentar escapar de abordagem da PM

Um bandido se passou por vítima de tentativa de assalto na Avenida Brasil, na noite de terça-feira (27), durante uma abordagem da Polícia Militar.



O criminoso havia acabado de tentar roubar um bombeiro na altura de Jardim América, na Zona Norte. A vítima reagiu e atirou no assaltante, que conseguiu fugir.



O rapaz estava com um ferimento no braço e, minutos depois, foi abordado por agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom). Aos policiais, o suspeito disse que havia sido vítima de um assalto e teve o celular roubado.



No entanto, ao entrar em contato com a outra equipe que estava com o bombeiro, foi descoberto que o suspeito era um dos responsáveis pela tentativa de assalto.



O criminoso foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde está internado sob custódia.



Durante a ação, a polícia também apreendeu um adolescente suspeito de envolvimento com o crime. O caso foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho).