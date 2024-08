A atriz Gabriela Medeiros surpreendeu seus seguidores na terça-feira, 27, com uma mudança no visual. Ela se despediu do cabelo longo e aderiu às mechas curtas e uma franja.

Com o novo corte, a artista se despediu de Buba, sua personagem na novela Renascer, da TV Globo. "Bye bye, Bubinha", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, famosos e internautas elogiaram a mudança de Gabriela. "Amei", comentou Larissa Manoela. "Ficou perfeito o seu cabelo desse tamanho", escreveu uma seguidora.

A última aparição da atriz como Buba acontece no dia 6 de setembro, uma sexta-feira, quando será exibido o último capítulo do remake de Renascer.