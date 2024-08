Desfecho para Egídio no final de 'Renascer' será diferente da versão original

O remake de Renascer está cada vez mais próximo de um desfecho final e muitos telespectadores aguardam ansiosos para saber o final de Egídio, vilão interpretado por Vladimir Brichta. O coronel terá um fim diferente de Teodoro, nome do personagem na versão original de Benedito Ruy Barbosa. A adaptação de Bruno Luperi terá o último episódio exibido no dia 6 de setembro.

Na versão de Ruy Barbosa, Teodoro, interpretado por Herson Capri, é vítima de uma tocaia. Na ocasião, o personagem passava pela plantação de cacau de José Inocêncio. O assassino não é revelado ao público, mas o vilão consegue vê-lo antes de morrer e grita: "É você, maldito".

Após a morte, Eliana, vivida por Patricia Pillar na primeira versão, herda as terras do coronel e se torna fazendeira. Ela revela que, na verdade, estava grávida de Damião, personagem de Jackson Antunes na história de Ruy Barbosa.

Bruno Luperi resolveu dar um desfecho diferente, mas ainda trágico, ao vilão, segundo o Gshow. Antes de seu fim, Egídio vai se casar com Eliana (Sophie Charlotte) e vai humilhar Damião (Xamã). Ele terá de ser padrinho do casal e será responsável por levar as alianças ao altar.

O coronel também deve morrer na nova versão. A cena, porém, ainda não foi revelada pela Rede Globo.

Renascer será substituída por Mania de Você, de João Emanuel Carneiro, a partir do dia 9 de setembro. O autor é responsável por sucessos como Avenida Brasil (2012) e A Favorita (2008).