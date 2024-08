Caetano Veloso vai processar Carlos Bolsonaro por uso indevido de música; entenda o caso

Caetano Veloso vai processar Carlos Bolsonaro (PL) por violação de direito autoral, confirmou a companheira do músico, Paula Lavigne, ao. O processo jurídico será movido pelo uso não autorizado da cançãoem uma postagem política, feita pelo vereador na última terça-feira, 27.

A publicação tinha a imagem do perfil Advogados de Direita Brasil e a divulgação de dados da Lei Rouanet, ao som da canção. O Leãozinho foi lançada em 1977 no álbum Bicho.

Esta não é a primeira vez que Caetano entra na Justiça contra a família Bolsonaro. Em 2022, ele notificou Jair Bolsonaro por uso indevido da música Andar com Fé, de Gilberto Gil. Na época, o ex-presidente havia feito uso da canção, gravada na voz de Caetano e Gil, para uma postagem sobre investimentos em defesa civil.

A ação judicial movida para impedir o uso não autorizado de músicas por parte de políticos não é exclusiva ao Brasil. Recentemente, Celine Dion se pronunciou sobre o uso de My Heart Will Go On pelo candidato à presidência dos EUA, Donald Trump.