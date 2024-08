Vídeo: moto de autoescola é atingida por bala perdida durante aula

Uma bala perdida atingiu uma moto de autoescola enquanto um aluno fazia aulas práticas em Oswaldo Cruz, na Zona Norte, nesta quarta-feira (28). O disparo atingiu um local próximo ao tanque de combustível e, por pouco, não acertou o motociclista.

Veja o vídeo:

Bala perdida atinge moto de autoescola durante aula prática em Oswaldo Cruz



O caso aconteceu no Campo do Falcon, que é comumente utilizado por autoescolas para aulas práticas.



Na manhã de quarta, um intenso tiroteio durante uma disputa entre facções nos morros do Campinho e Fubá assustou moradores. A suspeita é de que o disparo tenha vindo da região.



A Polícia Militar informou que agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram às comunidades para verificar informações de confronto entre criminosos. A corporação reforçou o patrulhamento na área.



Nos últimos meses, moradores dos morros do Campinho e do Fubá vêm sofrendo com constantes confrontos entre criminosos. Isso porque a região vive uma guerra entre o Terceiro Comando Puro (TCP), que controla as comunidades, e o Comando Vermelho (CV), que tenta dominar os locais.



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra traficantes do TCP, que controlam o Morro do Campinho, fortemente armados e ameaçando invadir a região da Praça Seca, na Zona Oeste, que é dominada pelo CV.