Milicianos estariam retirando propaganda eleitoral de casas em Nova Iguaçu

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE) investiga uma suspeita de que milicianos estejam retirando propagandas eleitorais de casas e carros em bairros de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



Vídeos que circulam nas redes sociais nesta quarta-feira (28) motivaram a apuração. Segundo as postagens, os suspeitos estariam removendo adesivos e faixas de candidatos que não são apoiados pelos criminosos. As imagens teriam sido feitas nos bairros Jardim Tropical e Engenho Pequeno.



Jardim tropical e Engenho Pequeno em Nova Iguaçu.

Milícianos ameaçam moradores e arrancam adesivos de candidatos rivais pic.twitter.com/9ozrya0ksK — Plantão Baixada RJ (@PlantaoBaixadaa) August 28, 2024

Em um dos vídeos, às 1h50 da madrugada de terça-feira (27), um grupo encapuzado desembarca de uma caminhonete Fiat Toro e vai em direção aos portões de casas, arrancando adesivos de campanha. Um carro estacionado na calçada também é alvo dos homens.



Em outro vídeo, feito por um morador durante a noite, é possível ver dois carros acompanhando ao menos cinco homens. O grupo circula devagar em uma rua escura.



A Polícia Civil informou que tenta identificar os envolvidos e apurar os fatos. Já a Polícia Militar disse que não foi acionada para as ocorrências, mas ressaltou que o setor de inteligência do 20º BPM (Nova Iguaçu) trabalha em conjunto com a Civil para apurar o caso.