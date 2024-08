PF prende belga em Viracopos com 3,5 quilos de cocaína na bagagem

A Polícia Federal (PF) prendeu na tarde desta quinta-feira, 29, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), um passageiro belga com 3,5 quilos de cocaína escondidos na bagagem despachada. O homem, de 44 anos, pretendia embarcar com destino a Orly, na França.

A droga foi localizada durante fiscalização de rotina da PF no terminal de passageiros do aeroporto no âmbito da Operação Portão Oito. A pena prevista para o crime de tráfico de drogas (internacional) pode chegar a 25 anos de prisão.

Desde o início do ano, a Operação Portão Oito, que vai se estender até 31 de dezembro, já levou à prisão de 35 pessoas - 19 homens e 16 mulheres - e na apreensão de 217 quilos de drogas.

Durante o ano de 2023, a Operação Sentinela resultou em 51 flagrantes, com 55 presos e o confisco 261 quilos de drogas, inclusive 148 quilos de skunk (maconha).