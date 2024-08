Um homem foi preso nesta quinta-feira (29) na Rodoviária do Rio, na Zona Portuária, com 50 mil comprimidos de ecstasy em uma mala. Policiais do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) suspeitaram dele após ele tentar se afastar ao avistar a equipe.

O suspeito, que planejava embarcar em um ônibus para Salvador, não revelou quanto receberia pelo transporte nem a origem da droga. Ele foi levado à 4ª DP (Centro).