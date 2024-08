Sorteios ilegais: polícia mira casal de influenciadores e apreende BMW e Mercedes

Um casal de influenciadores digitais é investigado por um suposto esquema ilegal de jogos de azar em São Paulo. Na casa da dupla, foram apreendidos computadores e carros de luxo por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil, na quinta-feira, 29. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados e defesa não foi localizada pela reportagem.

Os três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis nas cidades de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, e Itupeva, no interior paulista. "Os envolvidos são investigados por jogo de azar, crime contra economia popular e associação criminosa", afirmou a polícia.

De acordo com a investigação, ao menos oito computadores e seis veículos de alto padrão foram apreendidos durante a ação, que faz parte da operação Rifas Lucrativas. O objetivo é apurar um esquema ilegal de divulgação e arrecadação de valores a partir de jogos de azar.

"O casal reuniu os principais itens do patrimônio em um imóvel de alto padrão no município de Itupeva. Os policiais encontraram oito equipamentos de informática - quatro tablets, dois computadores e dois notebooks - utilizados no esquema", disse a polícia. Também recolheram R$ 3 mil em dinheiro.

A equipe também apreendeu um sedam BMW, um sedam Mitsubishi, um SUV Toyota Hillux, um Mercedes Benz, uma picape Fiat Toro e um furgão de transporte executivo Mercedes Bens Vito. Os veículos apreendidos foram levados à sede do Deic, na zona norte da capital.

A operação Rifas Lucrativas foi coordenada por policiais da 3ª Delegacia de Investigações sobre Violação de Dispositivos Eletrônicos e Rede de Dados (DCCiber).

Segundo a polícia, as apurações indicaram que o casal de influenciadores digitais opera sorteios de forma ilegal e tem 12 milhões de seguidores no Instagram.