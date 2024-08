Incêndios atingiram 8.049 propriedades em 317 municípios de SP, diz Secretaria de Agricultura

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo informou que os incêndios no interior paulista atingiram 8.049 propriedades em 317 municípios, distribuídos em 39 regionais. Ao(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a secretaria explicou que os números foram obtidos junto às Regionais da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), órgão da pasta.

A regional de Itapetininga foi a única em que não houve registro de incêndios em propriedades rurais, segundo o levantamento.

Entre as principais cadeias produtivas com impacto dos incêndios estão a bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, produção de cana-de-açúcar, fruticultura, heveicultura, cafeicultura, eucalipto e apicultura. O prejuízo total é estimado em mais de R$ 1 bilhão.

Na última segunda-feira, o governo estadual comunicou que não existiam mais focos de incêndio ativos. Mas a possibilidade de queimadas voltou a aumentar nesta sexta-feira, com a previsão de altas temperaturas e baixa umidade do ar entre hoje e domingo.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta na quinta-feira em virtude do risco elevado de incêndios em quase todo o Estado nos próximos dias.

O Mapa de Risco de Incêndio destaca as regiões de Andradina, Araçatuba, Bauru e Jaú como áreas críticas, com temperaturas chegando a 35 graus.

Em outras regiões, como Presidente Prudente, Assis, Marília e Ourinhos, as temperaturas podem alcançar 34 graus.

A Defesa Civil também prevê ventos fortes de até 60 km/h, aumentando o risco de propagação de incêndios.