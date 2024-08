Assassinato de ator de 'Chiquititas' vai virar série documental da Max

O assassinato do ator Rafael Miguel, em 2019, conhecido por sua participação na novela, do SBT, vai virar uma série documental.

As gravações começaram esta semana em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraguai. O artista, que tinha 22 anos, e seus pais foram mortos na porta da casa de sua então namorada, Isabela Tibcherani.

O acusado do crime é o pai de Isabela, Paulo Cupertino, que não aceitava o relacionamento do ator com a filha, que à época tinha 18 anos. Ele foi preso três anos após o crime.

Ainda sem título definido, a série terá três episódios e exibirá entrevistas e conteúdo sobre as investigações. A produção é da Grifa Filmes para a plataforma de streaming Max, da HBO. A direção é de Mauricio Dias.

O caso

Rafael Miguel foi assassinado no bairro Pedreira, na zona sul de São Paulo, junto com seus pais João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel, que também foram alvejados. A família teria ido à casa da namorada do ator tentar convencer o pai da jovem de que Rafael tinha boas intenções com Isabela. Ao todo, 13 tiros foram disparados. Atualmente, o empresário Paulo Cupertino Matias, de 52 anos, responde preso preventivamente pelos assassinatos.

