Telhado de santuário desaba e deixa dois mortos no Recife

O telhado do Santuário do Morro da Conceição, na zona norte do Recife, desabou no início da tarde desta sexta-feira, 30. De acordo com a prefeitura, o acidente deixou ao menos dois mortos. Imagens de moradores do bairro mostram o telhado integralmente derrubado sobre a área religiosa. Integrantes do Corpo de Bombeiros, polícia e Defesa Civil estão no local para prestar assistência aos feridos.

"Nossas equipes seguem atuando nas ações emergenciais por conta dessa tragédia. Estou me dirigindo ao local neste momento", disse pelo X o prefeito João Campos (PSB). A governadora do Estado, Raquel Lyra (PSDB), disse ter acionado as equipes de segurança para resgate e atendimento imediato.