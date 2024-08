Patrícia Abravanel se emociona em volta ao SBT após morte de Silvio Santos

Nesta sexta-feira, 30, um vídeo de Patrícia Abravanel emocionada circula nas redes sociais. O momento marca o retorno da apresentadora para o Programa Silvio Santos, que ela irá comandar após a morte do pai, aos 93 anos, pela primeira vez. A comunicadora voltou para as gravações e teve o apoio da equipe do SBT para conseguir trabalhar.

"Não esperem muito de mim hoje, mas estou aqui. Meu sentimento a todos vocês e a gente vai continuar essa história linda", disse para a plateia antes de cair no choro. Ela também citou a morte de Silvio e foi consolada pela equipe antes da gravação ser interrompida. "E tudo bem, faz parte. Eu confio nas minhas irmãs. Eu não quero ficar assim", afirmou ela, em vídeo divulgado pelo jornalista Leo Dias.

As filhas de Silvio Santos mandaram um comunicado à imprensa agradecendo todo o apoio durante o luto. "Queremos manifestar nosso agradecimento e gratidão a todos vocês que nos expressaram solidariedade e conforto", diz o recado.

"Ao mesmo tempo, reiteramos que permaneceremos fortemente unidas no sentido de levarmos adiante a exitosa obra construída com tanto esforço, trabalho e dedicação pelo nosso pai", acrescentaram as filhas de Silvio, no mesmo comunicado.