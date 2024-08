Desabamento em santuário: bombeiros realizam atendimentos no local, 24 pessoas foram resgatadas

O telhado do Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, zona norte do Recife, desabou no início da tarde desta sexta-feira, 30. De acordo com a prefeitura, o acidente deixou ao menos dois mortos (um homem de 54 anos e uma mulher de 68) e 24 feridos, que foram levados a hospitais da cidade. Imagens de moradores do bairro mostram o telhado integralmente derrubado sobre a área religiosa. Integrantes do Corpo de Bombeiros, polícia e Defesa Civil estão no local para prestar assistência.

"Nossas equipes seguem atuando nas ações emergenciais por conta dessa tragédia", disse pelo X o prefeito João Campos (PSB). Segundo ele, a maioria das pessoas atendidas teve escoriações leves. A governadora do Estado, Raquel Lyra (PSDB), disse ter acionado as equipes de segurança para resgate e atendimento imediato. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade pela tragédia.

A causa do desabamento será investigada e o local passará por perícia, de acordo com a prefeitura. "Agora é o momento que a equipe técnica vai poder fazer essa avaliação (da causa do acidente), tanto por parte do Instituto de Criminalística quanto da Defesa Civil, que tem uma área específica para isso. Os técnicos estão na área para poder fazer a avaliação, para poder identificar o que de fato ocorreu, se tem alguma ligação ou não com a instalação recente de placas solares, se tem alguma outra medida estrutural que foi feita", disse o prefeito no local do desabamento.

"A gente está diante de um santuário, um santuário que se mistura com a história do Recife, com a fé da nossa cidade. A gente sabe quantas vidas, famílias, tem aqui como um espaço absolutamente sagrado", acrescentou Campos, que decretou três dias de luto oficial na cidade.

Em nota, a Arquidiocese de Olinda e Recife expressou "profunda tristeza pelo trágico acidente". A nota é assinada pelo arcebispo, dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa, que diz que o caso "enche nossos corações de luto e solidariedade". "Em oração, nos unimos às famílias enlutadas e a todos os que foram afetados por esta tragédia. Que o senhor acolha as almas dos falecidos e conforte os corações dos que sofrem."

O reitor do santuário, padre Emerson Borges, disse que o local "se une aos moradores do nosso amado Morro neste momento". "De imediato, estamos ao lado das vítimas e de seus familiares, nossa prioridade. Equipes de socorro estão presentes numa força tarefa em atendimento deste trágico acidente. Que as nossas orações sejam elevadas à Deus por intercessão da Imaculada Conceição."

Como é o Santuário do Morro da Conceição?

A estátua da santa veio da França e chegou no Recife em 1904, no cinquentenário do dogma da Imaculada Conceição. Na época, o bispo D. Luís Raimundo Brito mandou construir no morro uma capela em estilo gótico, inaugurada em 1906. Com a urbanização crescente na capital pernambucana, houve o desmembramento da área do Morro da Conceição para a criação da nova Paróquia de Nossa Senhora da Conceição.

Após reforma, a igreja adotou estilo moderno e paredes de vidro, permitindo aos devotos visualizarem a imagem de dentro e fora do templo.

Em 2015, o arcebispo de Olinda e Recife, dom Fernando Saburido elevou a Paróquia do Morro da Conceição à condição de Santuário, deixando-a sob os cuidados dos Missionários Redentoristas.

"No Recife, a devoção à Imaculada Conceição é muito forte e faz com que romeiros peregrinem até o alto do morro ao longo de todo ano", informa a Arquidiocese de Olinda e Recife, responsável pelo santuário. (COLABOROU CAIO POSSATI)