'Mania de você' terá remix que junta Rita Lee e Milton Nascimento

A novela Mania de Você, que estreia no próximo dia 9 de setembro, em substituição a Renascer, terá em sua trilha um remix da faixa que dá título à trama com as vozes de Rita Lee e Milton Nascimento. Durante a festa de lançamento da novela na quinta-feira, 29, no Rio de Janeiro, foram exibidas cenas das duas protagonistas da novela, Gabz e Agatha Moreira, com a música de fundo.

Ao Estadão, Juliana Medeiros, supervisora de produção musical da TV Globo, e o músico e produtor Daniel Musy confirmaram a nova versão. As vozes de Rita e Milton, que foram restauradas, foram retiradas da gravação que os dois fizeram para o Acústico Rita Lee, de 1998. O remix ficou a cargo de Musy, também um dos responsáveis pela trilha sonora da novela, Victor Pozas e Rafael Langoni.

Mania de Você foi gravada pela abertura pela cantora Anitta. O remix com Rita e Milton será usado no decorrer da trama, como trilha de cenas.

À reportagem, Juliana Medeiros disse que a trilha sonora da novela - já disponível nas plataformas, com exceção da faixa que une Rita e Milton - é "forte" para acompanhar as reviravoltas e surpresas escritas pelo autor João Emanuel Carneiro. "Há uma tensão permanente no ar. Precisávamos passar essa intensidade", diz Juliana.

Por isso, Mania de Você terá rock - Bon Jovi e Jungle, por exemplo -, mas também MPB e piseiro. Entre as faixas já divulgadas estão a gravação de Caetano Veloso para a canção francesa La Mer e Céu e RDD em Coração Âncora.