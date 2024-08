Google retoma personalização de IAs no Gemini para criar 'assistente' próprio

Nesta quarta-feira, 28, o Google incluiu duas novas ferramentas no Gemini, sua plataforma de inteligência artificial. Elas estão ligadas à personalização do modelo de IA e à geração de imagens. O anúncio foi feito no blog da empresa.

A primeira novidade diz respeito aos Gems, chatbots personalizados que os usuários do Gemini poderão criar. O ChatGPT, por exemplo, já contava com uma possibilidade parecida, com seus GPTs.

Com o novo mecanismo, será possível criar versões próprias da inteligência artificial, incluindo instruções particulares e ferramentas específicas. Alguns dos modelos já prontos e disponibilizados pelo Gemini são relacionados a planejamento de carreira, programação e até mesmo redação.

Dessa forma, o usuário terá acesso a chatbots personalizados para cada finalidade desejada. Tópicos e personalidades diferentes podem ser escolhidas por quem acessar o modelo de inteligência artificial.

Somente os assinantes dos planos pagos da plataforma de IA terão acesso ao recurso, hoje disponível em mais de 150 países. Assim, só quem conta com os planos Advanced, Business e Enterprise podem lançar mão da novidade - ao menos por ora.

Para quem quer usar os novos Gems, é só tocar no botão de criação do Gemini, nomeá-lo e dar comandos específicos para a inteligência artificial. O lançamento dos Gems havia sido anunciado em maio deste ano, porém só chegou de modo definitivo agora.

A ferramenta já está disponível para usuários no Brasil. No entanto, ela só pode ser utilizada em inglês por enquanto.

A segunda novidade é a liberação de um novo modelo de geração de imagens avançado por parte da empresa. Denominado Imagen 3, ele está sendo disponibilizado para todos os usuários da plataforma.

Dessa forma, imagens criadas a partir de comandos específicos serão ainda mais evoluídas. Até mesmo ilustrações e pinturas a óleo podem ser reproduzidas pelo modelo. Marcas d'água invisíveis serão aplicadas às imagens criadas, com o intuito de rotulá-las como tendo sido produzidas por uma IA.