Acidente com romeiros vindos de Aparecida deixa 24 feridos

Um ônibus de turismo com 46 romeiros vindo de Aparecida (SP) perdeu o controle e tombou no km 0 da BR-465, em Seropédica (RJ), na noite deste sábado, 31. O Hospital Geral de Nova Iguaçu informou ter recebido 20 vítimas do acidente e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Seropédica, quatro. Em todos os casos, os ferimentos foram leves e os pacientes receberam alta.

Os romeiros eram da Paróquia dos Santos Anjos, no Leblon, zona sul carioca. A Arquidiocese do Rio de Janeiro informou que o pároco da igreja, padre Thiago Azevedo, se dirigiu ao Hospital de Nova Iguaçu assim que tomou conhecimento do acidente para prestar assistência aos feridos. A Arquidiocese afirmou que continuar a acompanhar "de perto" a situação das vítimas.

Segundo a concessionária EcoRioMinas, o ônibus era da viação 1001 e trafegava pela BR-116. O veículo tombou logo no início da BR-465. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente ocorreu às 21h45 e a via ficou totalmente interditada. Apenas às 2h25 o coletivo foi destombado. A faixa foi liberada às 3h54.

O padre Thiago havia publicado no sábado em sua rede social imagens de uma visita à Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista.