Apagão de sábado em SP afetou 13,5% dos clientes EDP e 8% dos clientes Enel, dizem empresas

O apagão registrado no sábado, 31, em São Paulo afetou 13,5% dos clientes da área de concessão da EDP São Paulo, que atende o município de Guarulhos, e 8% dos clientes da Enel São Paulo, que atende a capital paulista e boa parte da Região Metropolitana, informaram as empresas, em notas distintas divulgadas neste domingo, 1º de setembro.

No caso da Enel SP, segunda maior distribuidora de energia do País, com 7,5 milhões de unidades consumidoras (UCs), 650 mil clientes ficaram sem energia. Já no caso da EDP, dos 2,16 milhões de Ucs, 292,5 mil foram afetados.

As empresas salientaram que a interrupção no fornecimento foi provocada por problemas na subestação Guarulhos, da Eletrobras.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) explicou que às 17h31 houve o desligamento de todos os equipamentos da unidade, interrompendo aproximadamente 870 megawatts (MW) de carga. O serviço só foi totalmente restabelecido às 19h58.

"Por meio de manobras automatizadas de carga foi possível minimizar o impacto, sendo que 37% dos clientes afetados tiveram o serviço religado em até 2 minutos", disse a EDP. Para o restabelecimento total do atendimento, a empresa disse que foi necessário aguardar a retomada do suprimento externo da energia pela Eletrobras, o que ocorreu às 19h37.

A Enel também disse que manobras remotas internas permitiram o restabelecimento gradativo dos clientes impactados, mas a plena normalização, por volta das 20h, se deu apenas após a recuperação total das cargas pela transmissora.

A Eletrobras informou mais cedo que times técnicos investigavam as causas do desligamento.

O ONS também afirmou, na noite do sábado, que as causas ainda estavam sendo apuradas junto aos agentes e serão divulgadas em relatório a ser emitido pelo operador, posteriormente.

A Agência Nacional de Energia Elétrica, por sua vez, afirmou que o evento será objeto de fiscalização pela agência para identificação das causas e apuração de responsabilidades.