Frente fria forte já tem data para chegar a São Paulo após onda de calor; saiba quando

Os casacos acabaram de voltar para o armário, mas já existe uma data para você tirá-los de lá: a primeira frente fria forte de setembro já está no radar dos meteorologistas.

Segundo a empresa Climatempo, a próxima onda de frio deve avançar por São Paulo e boa parte da Região Centro-Sul do País a partir do dia 19 de setembro. A data é próxima ao início da primavera (22 de setembro).

"A primeira forte frente fria do novo mês deve avançar apenas a partir do dia 19 de setembro, começando a movimentar um pouco a atmosfera e trazendo um ar mais frio, reduzindo o calor em alguns Estados", diz a Climatempo.

Antes da chegada do frio, a temperatura deve ficar alta, com índices muito baixos de umidade do ar. De acordo com a empresa de meteorologia Metsul, essa onda de calor deve ser mais intensa que as duas anteriores, de março/abril e maio, tanto em duração quanto nos níveis de temperatura.

"Uma massa de ar quente já cobre o Brasil e vai se fortalecer muito nesta primeira semana de setembro, ganhando ainda mais intensidade e se expandindo para o Sul na segunda semana de setembro com temperaturas atipicamente elevadas e calor intenso até em áreas mais ao Sul do País em que as temperaturas muito altas não são frequentes nesta época do ano", diz a empresa de meteorologia.

A umidade do ar pode atingir valores de emergência - abaixo dos 12% em muitas áreas do sul de Mato Grosso, interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, no nordeste do Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás.

A Defesa Civil fez também alerta para o risco de queimadas no interior paulista, que foi castigado por uma sequência recorde de focos de fogo em agosto. A Fundação Florestal de São Paulo fechou 80 unidades de conservação no Estado diante do alerta para incêndios.

No dia 7 de setembro, por exemplo, mais da metade do Estado de São Paulo estará com temperaturas 5°C acima da média histórica. Em praticamente todo o País, os termômetros devem marcar temperaturas de 1°C até 5°C acima do normal.

"Essa nova onda de calor está ligada às condições normais do clima. Isso não é anormal de acontecer nesta época", afirmou o meteorologista Luiz Felippe Gozzo, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em entrevista ao Estadão.

"O aquecimento global colabora fazendo com que essas coisas sejam cada vez mais frequentes. Já houve algumas ondas de calor durante o verão deste ano e essa repetição é relacionada às mudanças climáticas", continua ele. "Mas não podemos dizer com base em um único caso - este de setembro -, porque existem outros fatores colaborando para que aconteça."