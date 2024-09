Fernanda Torres leva filho para estreia de filme no Festival de Veneza

Fernanda Torres esteve no Festival de Veneza para a estreia do filme brasileirono domingo, 1º. A atriz levou seu filho de 16 anos, Antônio Torres Waddington, para o evento.

António é o caçula de Fernanda, que também é mãe de Joaquim, de 24 anos. Ambos são fruto do relacionamento da atriz com o diretor Andrucha Waddington.

Além de Fernanda Torres, Selton Mello também protagoniza a trama dirigida por Walter Salles. O filme Ainda Estou Aqui marca a volta do Brasil à competição pelo Leão de Ouro, uma das categorias de maior prestígio no festival, após 23 anos.

A exibição do longa ganhou reações positivas dos espectadores do Festival, também gravadas por Fernanda. No vídeo, postado em suas redes sociais, ela mostra os aplausos da plateia, que estava de pé.