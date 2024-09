Em Campinas, escola de ciência abre seleção para bacharelado gratuito

A Ilum Escola de Ciência, em Campinas, no interior paulista, abriu hoje (2) as inscrições para o processo seletivo do curso de bacharelado em Ciência e tecnologia. O curso, que é gratuito, tem duração de três anos e ocorre em período integral. As inscrições acontecem até o dia 16 de dezembro e podem ser feitas pelo site

O bacharelado na área abre possibilidades no mercado de trabalho para áreas como Física, Biologia, Química e Tecnologia. Os alunos podem seguir carreira acadêmica ou alcançar qualificação profissional de alto nível para atuar em diferentes segmentos relacionados à tecnologia.

Serão oferecidas 40 vagas para esse curso e metade delas serão destinadas a estudantes de escolas públicas. Todos os alunos aprovados terão direito a moradia, alimentação, transporte gratuitos e um computador para utilizar durante o seu período de formação.

A seleção é composta de três fases: preenchimento de formulário na página da Ilum; nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); e, ao final, são realizadas entrevistas individuais.

No ano passado, a Ilum recebeu quase quatro mil inscrições, com uma relação de 97,5 candidatos disputando cada uma das vagas oferecidas.

A Ilum Escola de Ciência é uma iniciativa do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, organização vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A escola conta com financiamento do Ministério da Educação.