Rodrigão tem alta após descoberta de tumor

Rodrigão teve alta nesta terça-feira, 3, após uma cirurgia realizada na glândula suprarrenal para a contenção de um sangramento. Ele descobriu um tumor no local, e realizou o procedimento na sexta-feira, dia 30 de agosto, após sete dias internado.

Adriana Sant'Anna, mulher do ex-BBB, publicou uma atualização do estado de saúde do marido em suas redes sociais, junto de um vídeo gravado em 31 de agosto.

"Estamos indo para casa! 12 dias de intensivo com Jesus nesse hospital! [...] Estamos saindo daqui ainda mais fortes como casal e filhos de Deus", completou ela.

Em uma série de postagens, Adriana também agradeceu seus seguidores, família e amigos pelo apoio. Ela detalhou mais sobre a recuperação do marido, e agradeceu. "Os dias têm passado rapidamente, a paz que excede o entendimento tem tomado conta de nossas vidas", afirmou, completando que os dois estão "alegres e gratos".

Após cirurgia, Rodrigão aparece dançando no hospital em vídeo com Adriana Sant'Anna.