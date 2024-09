'Sou muito rica': Luana Piovani comemora nove anos dos gêmeos em Fernando de Noronha

Com a hashtag #geminhosfazem9, a atriz Luana Piovani compartilhou momentos da festa de aniversário dos filhos Bem e Liz em seus stories no Instagram nesta segunda-feira, 2.

"Nossa amada festinha anual na Tia Zete", escreveu a artista, em referência à pousada em que a família costuma se hospedar na ilha pernambucana de Fernando de Noronha. A celebração teve decoração com o tema Lilo e Stitch, da Disney.

"9 anos de pura vida", disse a atriz em foto em que as crianças aparecem soprando as velinhas do bolo. "Eu sou muito rica", completou.

Luana Piovani reencontrou os filhos gêmeos, que passavam férias com o pai, o surfista Pedro Scooby, depois de cerca de dois meses e meio. Já o primogênito Dom, que atualmente mora no Brasil com Scooby, estava sem ver a mãe havia cinco meses.

Na manhã desta terça-feira, 3, a atriz mostrou uma lesão no joelho. Ela explicou, nos stories, que se machucou carregando Bem, que atravessou uma porta de vidro na casa do pai e está com "feridas grandes" em uma das pernas.

"Nós estávamos um pouco inseguros em relação à areia, aí fui carregando ele andando na areia, que é um chão instável, e o joelhinho começou a dar defeito", disse Luana.

"Graças a Deus, não está ardendo o machucado do Bem. Quando ele sai da água, seca. Trouxe as coisinhas todas para ficar limpando, então está tudo sob controle", explicou a atriz.

Ela acrescentou que estava se preparando para o dia, pois a viagem ganharia o reforço da presença de outros familiares. "Agora o time tá completo", declarou.