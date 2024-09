Prefeitura baixa decreto de tarifa zero para transportes no dia das eleições

O transporte público do Rio de Janeiro será gratuito nos dias das eleições municipais, 6 e 27 de outubro, para facilitar o acesso às urnas. Ônibus, BRT e VLT não cobrarão tarifas entre 6h e 20h em toda a cidade.



Para utilizar a gratuidade, os passageiros devem subir pela porta dianteira e o motorista liberará a catraca.



A prefeitura arcará com a remuneração das concessionárias de transporte, no valor de R$ 8,93 por quilômetro percorrido.