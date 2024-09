Deolane Bezerra ganhou fama após relacionamento com MC Kevin

Nesta quarta-feira, 4, a advogada Deolane Bezerra foi presa durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife. A operação foi contra uma organização criminosa voltada à prática da lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Deolane acumula mais de 20 milhões de seguidores no Instagram e ostenta uma vida de luxo nas redes sociais. Além disso, ficou conhecida por outra polêmica: seu relacionamento com MC Kevin.

Deolane e MC Kevin se conheceram em 2020, durante a pandemia, em uma casa noturna em São Paulo. Os dois tinham uma diferença de 9 anos de idade.

"Ele dizia que a gente se conheceu em uma festa de uma amiga nossa, porque ele não gostava de dizer que a gente se conheceu numa balada, porque ele não queria que achassem que eu era da balada. Eu dizia 'Kevin, qual é o problema?'", contou Deolane, em 2021, em entrevista ao podcast de Lais Moreira.

O namoro era repleto de polêmicas, os dois viviam indo e voltando e trocando farpas nas redes sociais. Até que em maio de 2021, eles fizeram um casamento simbólico em Tulum, no México.

Os dois estavam bem, até que alguns meses depois, em maio do mesmo ano, o funkeiro morreu aos 23 anos, ao cair do quinto andar de um hotel na zona oeste do Rio de Janeiro.

O caso foi arquivado em 2022, já que a Polícia Civil e o Ministério Público chegaram ao consenso que não houve indícios de brigas, ações violentas ou nenhum crime.

Os peritos acreditam que Kevin tentou sair do quarto pulando pela janela e acabou caindo no chão do térreo.

Prisão

A empresária, advogada criminalista e influenciadora digital Deolane Bezerra, de 36 anos, foi presa na manhã desta quarta-feira, 4, em operação da Polícia Civil de Pernambuco denominada Integration, que buscava desarticular uma organização criminosa envolvida em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Também foi detida a mãe dela, Solange Alves Bezerra.

Por meio das redes sociais, o escritório Adelia Soares Advogados se manifestou sobre a investigação e disse que todas as questões legais estão sendo tratadas com a seriedade e transparência que o caso requer.

Além de 19 mandados de prisão, estão sendo cumpridos 24 mandados de busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens (carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações) e valores. Também foram bloqueados ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões.

Também foram adotadas medidas de entrega de passaporte, suspensão do porte de arma de fogo e cancelamento do registro de arma de fogo.