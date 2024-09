Paralimpíada de Paris: Brasil se garante em cinco finais da natação

O Brasil garantiu a presença em cinco finais de provas de natação dos Jogos Paralímpicos de Paris, nesta quinta-feira (5) na Arena La Défense. O destaque ficou por conta da classificação de Carol Santiago para a decisão dos 100 metros peito da classe SB12 (atletas com baixa visão) com o segundo melhor tempo das classificatórias (1min19s49).

Com isso a maior medalhista de ouro do Brasil disputará sua sexta, e última, medalha no megaevento esportivo disputado na capital francesa a partir das 14h26 (horário de Brasília).

O primeiro brasileiro a entrar na água na busca por uma medalha será Samuel Oliveira. O paulista de 19 anos de idade avançou para a final dos 50 metros livre da classe S5 (atletas com limitação físico-motora) com o tempo de 33s59. A disputa de medalhas será realizada a partir das 12h37.

A partir das 12h43 será a vez do cararinense Talisson Glock e do fluminense Daniel Xavier Mendes lutarem por uma medalha nos 100 metros livre da classe S6 (atletas com limitação físico-motora). Talisson avançou com o terceiro melhor tempo das classificatórias (1min05s76) e Daniel com o quinto (1min07s16).

Já a potiguar Cecília Araújo fez o melhor tempo (30s44) das classificatórias dos 50 metros livre da classe S8 (atletas com limitação físico-motora) para chegar à decisão, que será disputada a partir das 14h56. A brasileira, que é tricampeã mundial da prova, luta por uma inédita medalha de ouro paralímpica na prova em Paris.

A última final da qual o Brasil participará nesta quinta é do revezamento 4x50 metros medley - 20 pontos. A prova contará com a equipe formada por Gabrielzinho, Lídia Cruz, Roberto Alcalde e Vitória Ribeiro, que avançaram com o oitavo melhor tempo para a final (2min51s48), que será disputada a partir das 15h02.