Thiago Fragoso diz não conseguir personagens na TV por ser homem 'branco e hétero'

Thiago Fragoso declarou que está insatisfeito com o mercado audiovisual por "não haver espaço para atores como ele". "A gente precisa estar na batalha todos os dias", disse, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo nesta quinta-feira, 5. "Em cada novela ou série, eu tenho a chance de fazer um personagem. [...] Entrou um 'não pode mais ter homem hétero, branco'. Estamos vendo esse questionamento pela mudança do status quo", explica ele.

O ator relembrou de sua atuação como Niko, par romântico de Félix (Mateus Solano) em Amor à Vida, e afirmou que hoje o papel não seria possível porque os atores não são gays. "Foi importante para a história da dramaturgia brasileira e para a comunidade LGBTQIA+". O casal foi responsável pelo primeiro beijo entre dois homens em uma novela da Globo.

Ele admite também que tenta "alimentar" suas redes sociais para complementar a renda, e que enxerga o espaço como um local no qual pode mostrar a própria personalidade. "Ali tudo bem eu ser como sou: branco, hétero, casado, com dois filhos. As pessoas que me seguem sabem que sou assim".

Fragoso criticou ainda o fato das redes sociais terem peso determinante na escalação de elenco para a TV e que os produtores estão se seguindo pelo número de seguidores que os atores e famosos acumulam em seus perfis.

Atualmente o ator estrela, ao lado de Antônio Fagundes, Christiane Torloni e Alexandra Martins, a peça Dois de Nós, no teatro Tuca, em São Paulo.