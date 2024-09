Ben Affleck teria voltado com Jennifer Garner após divórcio de J-Lo

Ben Affleck e Jennifer Garner podem estar "secretamente de volta" duas semanas depois de Jennifer Lopez pedir o divórcio. O rumor, repercutido pelo portal, veio à tona poucos dias após suspeitas de que Affleck estaria saindo com a atriz Kick Kennedy, filha mais velha de Robert F. Kennedy Jr. e cunhada da cantora brasileira Giulia Be.

"Recomeçou meses atrás. Veja como eles parecem felizes. Eles tiveram uma segunda chance no amor", teria dito uma fonte ao RadarOnline. "Ela foi uma rocha para Ben quando seu casamento com J-Lo desmoronou. Ele sabe que tem uma sorte incrível de tê-la. Ela o manteve focado e positivo", continuou o depoimento.

Confira os acontecimentos que apontam para a reconexão do ex-casal, de acordo com o portal:

- Jennifer Garner foi vista entrando e saindo com frequência da propriedade alugada de US$ 100 mil por mês do ator, para onde ele foi depois de sair da mansão de US$ 60 milhões que dividia com Lopez;

- Garner também esteve na comemoração do 52º aniversário de Affleck, em 15 de agosto, mesmo dia em que ela postou fotos de uma recente "viagem dos sonhos" ao Japão;

- Fontes dizem que, embora ela tenha postado apenas fotos sozinha na viagem de cinco dias, o ex-marido teria feito companhia à atriz;

- Os dois levaram a primogênita, Violet, de 18 anos, para seu primeiro ano de universidade em Yale no mês passado, o que, de acordo com insiders, trouxe muitos sentimentos de volta à tona para o ex-casal.

"Esses eventos familiares são sempre muito especiais e cada ocasião serve como um lembrete para Ben e Jen sobre os bons momentos que compartilharam juntos", continuou a fonte.

As novas circunstâncias entre os dois estariam "perfeitas e sem qualquer pressão ou estresse": "Por mais apaixonado que tenha sido esse relacionamento [com Jennifer Lopez] por um tempo, não se compara à maneira como ele se relaciona com Jen, que entende quem ele é".

O RadarOnline relembra citações famosas da estrela de De Repente 30 de quando os dois anunciaram a separação em 2015, após mais de dez anos de casamento: "Eu não casei com a grande estrela do cinema. Casei com ele, e eu voltaria atrás para fazer essa escolha de novo", disse a atriz. "Não dá para ter esses três bebês e tudo isso que nós tivemos. Ele é o amor da minha vida. O que eu vou fazer sobre isso?".

Especulação

Após a confirmação do término do ator com Jennifer Lopez, surgiram rumores de que Jennifer Garner estaria insatisfeita com seu relacionamento com o empresário John Miller. A especulação deu fôlego à ideia de que ela estaria considerando uma reconciliação com o ex-marido.

De acordo com a revista People, isso não é verdade. "Ela está feliz com o John", teria declarado uma fonte à revista. Garner e Affleck, que além de Violet têm Fin, de 15 anos, e Samuel, de 12, criam os filhos em uma situação de parceria parental e sempre mantiveram, por essa razão, uma relação próxima.

O divórcio

J-Lo pediu o divórcio de Ben Affleck em 20 de agosto, dia do segundo aniversário da cerimônia de casamento dos dois. Ela informou a data de separação do casal como 26 de abril e indicou que não havia acordo pré-nupcial quando eles se casaram oficialmente, em julho de 2022.