Thelma Assis, a Thelminha, vai desfilar na New York Fashion Week, a badalada semana de moda americana. A campeã dofaz sua estreia nas passarelas internacionais na próxima quarta-feira, 11 de setembro, pela grife do estilista manauara Mauricio Duarte.

Indígena do povo Kaixana, o estilista homenageia suas raízes com a nova coleção Muiraquitã. A médica e influenciadora vestirá as criações de Duarte no desfile coletivo da Fashion Designers of Latin America (FDLA), destinado a apresentar designers e marcas emergentes da América Latina ao mundo.

A modelo indígena Emilly Nunes também participa do desfile.