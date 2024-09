Imprensa internacional coloca Fernanda Torres na corrida pelo Oscar

Concorrendo ao Leão de Ouro no Festival de Veneza,, novo filme de Walter Salles, colocou Fernanda Torres na corrida para as indicações ao Oscar de 2025. Depois da exibição do filme no evento, a filha de Fernanda Montenegro, que interpreta Eunice Paiva no filme que adapta o livro de Marcelo Rubens Paiva, foi amplamente elogiada ao redor do mundo.

Na imprensa internacional, Fernanda foi citada mais de uma vez como uma concorrente para a lista de atrizes que podem ser indicadas ao Oscar. Em uma previsão das indicações, a Variety incluiu a atuação de Fernanda entre as Top 10 do ano, em uma lista encabeçada por Angelina Jolie, que arrancou elogios da imprensa após a exibição de Maria em Veneza.

Para a Variety, Fernanda está atrás de Jolie, Saoirse Ronan (The Outrun), Mikey Madison (Anora), Karla Sofía Gascon (Emilia Pérez) e Marianne Jean-Baptiste (Hard Truths), que consistem a lista de cinco previsões. Colocada entre "as próximas na fila", a atriz brasileira ficou ao lado de Julianne Moore (The Room Next Door), Demi Moore (A Substância), Cynthia Erivo (Wicked) e June Squibb (Thelma). Em sua crítica de Ainda Estou Aqui, a publicação classificou a performance como "magnífica".

Enquanto o jornal inglês The Guardian descreveu a atuação de Fernanda como "maravilhosa e com camadas", o site Screen Daily disse que a performance da atriz, "magnífica e intrincadamente complexa" é o que comanda o filme. O Deadline, um dos maiores veículos de cobertura da indústria nos EUA, também disse que Fernanda foi "catapultada para a corrida da Academia", e que ela tem a "delicadeza emocional que transmite, por meio dos menores e mais sutis sinais", o que é tão custoso para Eunice.

A IndieWire, que publicou uma das críticas mais elogiosas à atriz, disse que a performance "é tão espetacular quanto sua filmografia sugere", e descreveu que "sua Eunice possui uma força emocional e um estoicismo fenomenais, que fazem cada momento de dor, por baixo de sua armadura, ainda mais comovente".

Fernanda Torres concorre ao Volpi Cup, troféu entregue à melhor atriz do Festival de Veneza, ao lado de Angelina Jolie e Lady Gaga, que está em Coringa: Delírio a Dois. Os prêmios serão entregues no encerramento do evento, neste sábado, dia 7 de setembro.