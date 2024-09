Amcham reúne R$ 38,8 bi em projetos de investimento sustentável pelo meio ambiente no Brasil

A Câmara de Comércio Americana (Amcham Brasil) reuniu 282 projetos de preservação ambiental no Brasil equivalentes a R$ 38,8 bilhões, desenvolvidos por 165 empresas brasileiras e multinacionais. Os resultados, parte da iniciativa "Brasil Pelo Meio Ambiente (BPMA2024)", foram apresentados nesta sexta-feira, 6, pela entidade a um grupo de cerca de 250 representantes empresariais e autoridades públicas no evento "O Brasil na COP", que antecipa a discussão sobre o financiamento sustentável que será feito este ano na COP 29, no Azerbaijão.

"Este é o quarto ano consecutivo em que a Amcham realiza o Brasil pelo Meio Ambiente como preparação para as COPs. Nesse período, observamos uma atuação consistente do setor empresarial na implementação de projetos de sustentabilidade, com volumes crescentes de recursos", observou o CEO da Amcham Brasil, Abrão Neto.

De acordo com Neto, o conjuntos dos projetos contribuirá para os esforços brasileiros de mitigação climática, equivalendo à redução de aproximadamente 265 milhões de toneladas de emissões de carbono.

Os projetos estão divididos em três categorias: tratamento de resíduos, água e economia circular, que representa mais da metade das iniciativas; preservação e restauração de florestas e biomas, com 36,2% dos projetos; e eficiência energética e geração renovável, que responde por aproximadamente um terço dos projetos.