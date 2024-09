Multicampeão paralímpico André Brasil lança biografia

Dono de 14 medalhas paralímpicas, o nadador Andre Brasil lançará sua autobiografia A História de um campeão na Bienal do Livro de São Paulo neste sábado (7). A obra reúne, em 160 páginas, histórias contadas pelo atleta, por seus familiares, técnicos, companheiros de equipe e até mesmo adversários.

“O mais incrível é olhar para trás e ver que eu fiz muitos amigos. Saber que fiz parte do crescimento do esporte adaptado é motivo de muito orgulho. Quando olho tudo o que fiz, fico com a sensação de que faria tudo de novo. Essas pessoas que escreveram para essa coletânea me emocionaram demais. Isso tudo está no livro, a história de um cara que sempre se entregou de corpo e alma em tudo que fez”, declarou André Brasil.

O lançamento e sessão de autógrafos do livro sobre o nadador, que defendeu a seleção brasileira por 15 anos, conquistando 14 medalhas paralímpicas e 32 pódios em Mundiais, será realizado a partir das 19h30 (horário de Brasília) deste sábado no estande da editora Autografia na Bienal de São Paulo.