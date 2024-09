Preta Gil mostra encontro com neta no hospital: 'Faz eu me sentir mais viva'

A cantora Preta Gil publicou uma surpresa emocionante que recebeu no hospital nesta sexta-feira, 6. Ela teve a visita da neta, Sol de Maria, filha do músico Francisco Gil. Preta teve de retomar o tratamento contra o câncer após a doença ser detectada em quatro lugares diferentes de seu corpo.

"Ela é um dos motivos da minha força, ela faz eu me sentir mais viva", escreveu a cantora sobre Sol. No vídeo, Preta aparece mexendo no celular, quando, de surpresa, a neta faz uma visita. Na sequência, a menina aparece declamando um texto teatral.

A cantora comunicou que retomaria o tratamento contra o câncer no fim do mês passado e, dias depois, contou que a doença havia "voltado" em quatro lugares diferentes. Segundo a artista, o câncer foi detectado em dois linfonodos, no peritônio - com uma metástase - e no ureter - com um nódulo.

O diagnóstico veio enquanto Preta realizava exames periódicos na etapa de remissão da doença no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. "[O diagnóstico] é mais comum do que a gente imagina, mas é sempre um grande susto", disse.

A cantora foi diagnosticada com a doença no início do ano passado após passar mal em sua casa no Rio de Janeiro. Em dezembro, ela celebrou o fim do tratamento após a reconstrução de parte do trato intestinal, mas ressaltou que continuaria em processo de reabilitação e acompanhamento médico por cinco anos.