Selena Gomez é a nova bilionária do mundo após construir império de beleza

A atriz e cantora Selena Gomez, 32, é a mais nova bilionária do mundo. A artista entrou para o seleto grupo de bilionários da revistanesta sexta-feira, 6. Segundo a publicação, Selena tem uma fortuna estimada em US$ 1,3 bilhão (cerca de R$ 7,2 bilhões, conforme a cotação atual).

Ainda conforme a revista, a cantora é uma das bilionárias "self-made" (que cresceram financeiramente com o próprio trabalho) mais jovens dos Estados Unidos. A Bloomberg afirmou que uma parte considerável dos lucros da cantora veio do "império de beleza" que construiu com a marca de maquiagens Rare Beauty.

A marca foi impulsionada pelo TikTok, se tornando "viral" entre os amantes de maquiagem. Lançada em 2019, a Rare Beauty também é vendida no Brasil.

Selena ainda lidera uma plataforma em prol da saúde mental, a Wondermind, e tem lucros com contratos de publicidade. Ela também tem uma carreira sólida na música e nas telas, ficando reconhecida após interpretar a personagem Alex Russo em Os Feiticeiros de Waverly Place, da Disney Channel.

Recentemente, ela estreou, ao lado de Steve Martin e Martin Short, a quarta temporada de Only Murders In The Building e foi premiada no último Festival de Cannes pelo longa Emilia Perez. Em conversa sobre o seriado com o Estadão, ela avaliou as diferenças entre uma carreira na música e nas telas.

"Amo contar histórias e você pode fazer isso tanto na música quanto no cinema. Eu me vejo sendo mais atraída pela atuação, mas a música é muito importante para mim - é parte da minha vida e de quem eu sou. Então, gosto de ambas, não acho que uma seja melhor que a outra", disse.

Em abril, Selena também esteve na lista das mulheres mais poderosas do ano da revista People. A publicação destacou o sucesso da Rare Beauty e de Only Murders in the Building.