Claudia Raia mostra vídeo do caçula dançando: 'Quem é o gostoso da mamãe?'

A atriz Claudia Raia compartilhou mais um momento fofo do filho caçula, Luca, de 1 ano, neste domingo, 8. Em um vídeo publicado no Instagram, a artista mostrou o bebê dançando enquanto ela cantava. Confira aqui

Em determinado momento do registro, Claudia pergunta: "Quem é o gostoso da mamãe?". Luca responde levantando o indicador para cima. O bebê também aparece brincando de passar um pincel de maquiagem no rosto.

"Gente, aqui em casa é assim. Todo mundo faz tudo. Todo mundo imita maquiador, passar gloss. Experiências, super importante. Mãe de menino", brincou a atriz. Luca é fruto do relacionamento de Claudia com o também ator Jarbas Homem de Mello.

No mês passado, Jarbas conversou com a coluna de Gilberto Amendola, do Estadão, sobre as mudanças que a paternidade trouxe à sua vida. "Eu estou nesse processo de desconstrução da minha masculinidade há bastante tempo e pretendo manter isso por toda a vida. A paternidade mexeu comigo, me fez reavaliar muitos aspectos, e quero criar um homem feminista", disse.