'Agora é noiva', diz Nicolas Prattes sobre relacionamento com Sabrina Sato

Prestes a fazer sua estreia no horário nobre da Globo, Nicolas Prattes recebeu uma declaração da amada, Sabrina Sato, enquanto participava do Domingão com Huck neste domingo, 8. Depois da participação da apresentadora, Luciano Huck se referiu a Sabrina como namorada de Nicolas, e foi corrigido pelo ator, com os olhos marejados: "Agora é noiva", contou Prattes.

Essa foi a primeira vez que um noivado foi mencionado de forma pública, mas rumores começaram a surgir depois que o casal compartilhou uma sequência de fotos em Paris, há cerca de um mês, quando Sabrina acompanhou Nicolas em uma maratona disputada por ele na capital francesa. Uma das fotos chamava atenção por mostrar uma aliança no dedo da apresentadora.

"Tem muitas diferenças, além da diferença de tempo, de idade, tem a distância de cidades, tem agendas cheias, mas parece que tudo parou para nós, o tempo parou para nós. Desde o início, já tivemos uma conexão muito forte", começou Sabrina em seu depoimento em vídeo para o Domingão com Huck.

Ela também falou sobre a estreia da nova novela do amado, Mania de Você, nesta segunda-feira, 9. "Meu amor, eu sei o tanto que você se preparou, estudou, sonhou e está agora realizando um dos maiores sonhos da sua vida, que é fazer essa novela das nove, ser protagonista dessa novela das nove. E eu estou aqui vibrando com você, vibrando por você, torcendo muito e eu tenho certeza que você vai brilhar demais. Estou aqui para o que você precisar sempre. Vou estar assistindo todos os dias, ou com você, ou longe, mas te assistindo. Tenho mania de você, mania do Nicolas", afirmou.

O casal assumiu o relacionamento no carnaval deste ano após semanas de especulações. Os dois compartilham com frequência manifestações de carinho nas redes sociais, assim como imagens de momentos juntos com Zoe, de cinco anos, filha de Sabrina com o ator Duda Nagle.