Marcos Oliveira, o Beiçola, passa mal: 'Coração não está legal'

Nesta segunda-feira, 9, o ator Marcos Oliveira, conhecido por seu papel como Beiçola na, contou aos fãs que foi parar no hospital após passar mal pela manhã. O ator ainda disse que terá que passar por um procedimento de emergência.

"Bom dia, gente! Passando pra informar a vocês oficialmente que hoje cedo passei mal. Graças ao plano de saúde que Tata Werneck paga para mim, fui atendido aqui na emergência da Unimed de Copacabana. Mas serei transferido para um hospital que ainda não sei o nome, lá na Barra. Eu tinha entrevista ao vivo, ensaio e visitas para receber hoje, mas preciso fazer um cateterismo de emergência pois o coração não está legal", escreveu ele.

O ator ainda atentou os fãs a cuidarem da saúde: "Vou avisando por aqui assim que melhorar, gente. Cuidem da saúde de vocês, esse é o bem mais precioso que temos. Espero conseguir voltar para casa até amanhã de manhã pois minhas cachorras ficaram sozinhas em casa. Pelo menos deixei água e comida para elas."

Despejo

Em agosto de 2023, veio à tona a história de que Marcos Oliveira estaria passando por dificuldades financeiras e esteja sendo despejado de seu apartamento no Rio de Janeiro.

A influenciadora de conteúdo erótico Martina Oliveira, até então, não tinha nenhuma relação com o ator - a não ser pelos ataques nas redes sociais que a comparavam com o personagem de Marco por conta do corte de cabelo usado por ela.

Desde então, ficou conhecida como "Filha do Beiçola" ou "Beiçola do Privacy", em referência ao site de conteúdo erótico que alçou a fama dela nas redes sociais.

Ao saber da situação delicada do ator, decidiu ajudar arrecadando doações a Marcos.