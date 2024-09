Animação 'Túmulo dos Vagalumes' chega à Netflix este mês

A Netflix completará o catálogo de animações do Studio Ghibli entre setembro e outubro, incluindo o que é considerado um dos filmes mais tristes do cinema,, na próxima semana. A animação de Isao Takahata, lançada em 1988, é um clássico entre os filmes antiguerra.

Túmulo dos Vagalumes conta a história de dois irmãos, Seita e Setsuko, sem parentes vivos e com pouca comida, lutando para sobreviver durante os meses finais da Segunda Guerra Mundial no Japão. A animação entra no catálogo da Netflix em 16 de setembro.

Já em outubro, a Netflix incluirá o mais recente título do estúdio, O Menino e a Garça, dirigido por Hayao Miyazaki. Vencedor do Oscar de melhor animação na última cerimônia da Academia, o filme chega ao catálogo da Netflix no dia 7, conforme anunciado pela plataforma em um trailer divulgado nesta segunda-feira, 9

Em O Menino e a Garça, Mahito retorna à cidadezinha de interior da família de sua mãe, e lá é conduzido por uma garça para um mundo misterioso no qual a vida e a morte andam de mãos dadas.