Filme de Almodóvar vencedor do Leão de Ouro estreia em outubro no Brasil

, no título original), novo filme do diretor espanhol Pedro Almodóvar, foi aclamado no Festival de Cinema de Veneza, vencendo no último fim de semana o Leão de Ouro, prêmio máximo do evento. O longa estreia nos cinemas brasileiros em 24 de outubro, conforme anúncio da Warner Bros. Antes, porém, integra a programação internacional do Festival do Rio, mostra que acontece entre 3 e 13 de outubro no Rio de Janeiro.

Com Tilda Swinton e Julianne Moore no elenco, é o primeiro longa-metragem do cineasta em língua inglesa. A trama acompanha a reaproximação de duas amigas, uma escritora de sucesso (Moore) e uma correspondente de guerra com câncer terminal (Swinton). Com o filme, Almodóvar discute temas como morte, amizade, maternidade e direito à eutanásia.

O Leão de Ouro marcou o retorno do diretor ao pódio do Festival após 36 anos. Em 1988, ele ganhou o prêmio de melhor roteiro por Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos.