Homem fica ferido após acidente envolvendo dois carros e uma moto

Um acidente envolvendo dois carros e uma moto deixou uma pessoa ferida na manhã desta quarta-feira (11) na Rua Júlio Porto Carrero, esquina com a Estrada de Jacarepaguá, na Freguesia, Zona Oeste do Rio.



O Corpo de Bombeiros do quartel de Jacarepaguá foi acionado por volta das 8h01 para atender à ocorrência. Ao chegar no local, os militares encontraram uma vítima do sexo masculino com ferimentos leves.



A equipe de resgate prestou os primeiros socorros e encaminhou o ferido para atendimento médico. A identidade da vítima não foi revelada.